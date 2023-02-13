床上恩愛進行高難度體位要小心，泌尿科醫師表示，有時會遇到「陰莖骨折」的患者來掛急診，但因陰莖沒有骨頭其實不會骨折，所以這是俗稱說法，實際上是指，陰莖海綿體外包覆的白膜破裂，導致陰莖彎曲變形，嚴重會傷到尿道、出現血尿，但後遺症可能會讓患者不舉或是早洩。

台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩在其臉書粉專表示，陰莖骨折是俗稱，實際上指的是陰莖海綿體外包覆的白膜破裂，傷及海綿體，導致出血、陰莖彎曲變形，嚴重甚至傷到尿道、出現血尿，出現這種狀況有80%是性行為造成，像是不當體位或是用力過猛，另外則可能在夢中或起床勃起時跌倒或撞到硬物受傷。

戴定恩表示，若只是白膜撕裂傷，沒有出血且沒傷到海綿體，只要經過休息，一半以上的患者會自行復原，但部分人會有後遺症，如果出現明顯血腫，則需要盡早手術修補，可以減少陰莖白膜破裂後的併發症。

陰莖骨折就怕可能造成嚴重後遺症。戴定恩表示，若傷及神經血管，或癒合過程中的結疤損害白膜底下的靜脈系統，會導致少部分患者不舉，另外，部分患者也會因為受傷經驗在心中留下陰影，對行房恐懼，容易焦慮而導致早洩。因此建議患者盡早治療，以免留下終身遺憾。