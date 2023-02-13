中國社科院台灣研究所研究員汪曙申13日在《環球時報》撰文指出，佛光山今日舉行星雲法師圓寂讚頌典禮，由於民進黨政府阻擋，大陸弔唁星雲法師代表團無法赴台。他指稱，民進黨執政近7年來，限制和阻撓兩岸民間交流已達到空前程度，成為兩岸關係和平發展、融合發展的最大破壞者。

汪曙申指出，民進黨政府單方面壓制兩岸正常民間交往，大致出於以下幾重目的。其一，企圖持續削弱兩岸社會連結，擴大兩岸民眾隔閡，對抗大陸出台的兩岸交流融合政策，維繫台獨在台灣的社會基礎；其二，以限制交往政策阻撓兩岸擴大經濟合作，企圖在經貿科技上「脫中入美」，擴大台獨在台灣的經濟基礎；其三，民進黨政府兩岸政策困境加深，意圖通過持續壓縮兩岸交流框限國民黨及其政策，謀求2024年繼續執政。

汪曙申表示，新冠疫情期間，面對民進黨政府各種設限，兩岸交流融合克難前行，大陸始終發揮牽引方向的主導作用。去年是兩岸開啟交流35周年，歷史經驗印證民間交往對兩岸關係具有重要意義。進入2023年，大陸方面將更有力推動恢復兩岸交往，實施兩岸交流融合政策。

他舉例，1月7日，中斷近3年的金廈小三通客運航線正式復航，直接便利金門鄉親往來兩岸。台灣民眾希望小三通常態化運行，盡早恢復全面正常通航，大陸方面將繼續積極推動；此外，近年台灣學生報考大陸大專院校人數增多，大陸方面公布自3月1日起，台灣高中畢業生可憑學測成績報考大陸大專院校，持續為台灣學生提供便利和服務，支持台灣青年在大陸實習、就業、創業。

汪曙申直言，當前兩岸關係仍然嚴峻複雜，內外挑戰增大。為了維護台海和平穩定，增進兩岸人民福祉，需要進一步破解民進黨圖謀，加力促進兩岸正常交往與交流融合。

汪曙申說，一是以交往融合增進相互了解。新冠疫情爆發以來，民進黨通過操弄輿論，極力歪曲大陸形象與政策立場，片面塑造「抗中保台」氛圍，試圖增加台灣民眾對大陸的疑慮與誤解。這亟待通過兩岸交往融合予以導正和化解。兩岸民間交流覆蓋文化、教育、經濟、科技、衛生、體育、基層、青年、少數民族、宗教和民間信仰等各領域，主題緊密圍繞兩岸民間社會和基層群眾關心關切的議題，構建和豐富形式各樣、運行有效的管道與平台。海峽論壇、兩岸青年峰會以及今年將舉辦的首屆兩岸中華文化峰會，都是體現「兩岸一家親」理念、增進兩岸相互了解的積極實踐。

二是以交往融合擴大經濟合作。兩岸地緣相近，人緣相親，商緣相通，經濟合作潛力巨大。根據大陸方面統計，2022年兩岸貿易額為3196億美元，大陸是台灣最大的出口市場及貿易順差來源地。當前及未來一個時期，大陸經濟將保持穩步增長趨勢，新增長模式不斷成熟。當前台灣工商界和團體對恢復兩岸交通便利、加強兩岸交流合作的需求十分迫切。兩岸企業家峰會、上海台北城市論壇等平台機制的作用可進一步發揮。台灣工業總會、台灣商業總會、三三會、工商協進會等訪問大陸將有利於推進兩岸交往正常化。

三是以交往融合增加共識。兩岸關係和平發展離不開相互認知與共識建構。兩岸同胞同屬中華民族。在民族復興進程中，如何認識台灣同胞的角色、發揮台灣同胞的作用，如何化解兩岸制度不同造成的分歧，如何探討兩岸相處和融合之道等等，均需兩岸各界加強對話，共商共議。正常民間交往是推動海峽兩岸交流溝通、聚同化異的前提，大陸方面予以積極鼓勵，創造條件給予支持與保障。

四是以交往融合維護利益。近幾年來，美國「以台制華」進入新階段，台灣被外部勢力作為干涉中國內政、阻撓中華民族復興的籌碼，綠營圖謀「倚美抗中」和台獨定位，配合一些美國政客打「台灣牌」，嚴重破壞台海和平穩定。隨著美國關於台海衝突的論調不斷出現，台灣民眾日益擔心台灣問題「烏克蘭化」。在百年未有之大變局中，兩岸民間社會應進一步加強交流對話，務實理性探討如何因應變局危局，共同維護兩岸同胞切身利益。

汪曙申最後強調，兩岸同胞同根同源，兩岸交往與合作的內生動力巨大，是任何外部力量和台獨勢力壓制不住、阻擋不了的。大陸方面將牢牢掌握主動權，積極推動以通促融、以惠促融、以情促融，持續不斷深化兩岸關係和平發展、融合發展。