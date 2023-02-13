高雄佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂，享耆壽97歲，佛光山13日為星雲法師舉辦圓寂讚頌典禮，高雄市長陳其邁感謝星雲大師一生對宗教、文化、教育及慈善等事業的服務與奉獻，今日頒發高雄市榮譽市民證書予星雲大師。

佛光山今天上午舉辦星雲大師圓寂讚頌典禮，總統蔡英文到場頒贈褒揚令，行政院長陳建仁等嘉賓到場弔唁，國民黨主席朱立倫頒最高榮譽實踐一等獎章、高雄市長陳其邁也頒發高雄市榮譽市民證書。

市長陳其邁頒發星雲大師高雄市榮譽市民證書，內容為：「感謝您長期為宗教、文化、教育及慈善等事業的奉獻及服務，並致力從事國際交流活動，傳播『人間佛教』至全球五大洲，貢獻良多。在此，謹代表全體高雄市民，表達對您最深的感謝！」

典禮接著唱香讚（佛光讚、心經、摩訶般若波羅蜜多），播放星雲大師行狀影片、三寶頌，各界代表向星雲大師追思致敬。

佛光山宗委會主席心保和尚代表致謝，接著讚師偈、惜別歌，大眾向星雲大師行三問訊禮，法眷向恩師真身頂禮九拜。典禮結束後，移法體真身坐龕，10時25分星雲大師法體真身巡山。