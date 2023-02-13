052D型飛彈驅逐艦

軍事專家說，就在解放軍要製造更先進的戰艦之際，中方打算出口052D型飛彈驅逐艦。

據《南華早報》（South China Morning Post）12日報導，具有中國官方背景的《艦船知識》雜誌刊文說，供出口的052DE型驅逐艦重7,500 公噸，擁有先進的雷達、飛彈和指揮系統，將成為全球市場上最強大的防空艦。

文中指出，美國只提供神盾（AEGIS）核心戰鬥系統出口，而不是擁有長程防空系統能力的整艘戰艦。而052DE猶如中方海軍最新的052D型驅逐艦般，長161米、寬18米，由混合柴油或燃氣推進系統驅動，最高航速可達32節。

此外，艦上有可以發射各式防空、攻陸、反艦和反潛飛彈的64單元垂直發射系統（VLS），並裝備了主動電子掃描陣列（AESA）雷達。北京海軍專家李杰說，這意味著052D型驅逐艦不再是最新的殺手級產品，否則它不會被出售。他並指出，它所應用的技術已成熟，中方海軍有自信分享。

他說，052D的接班艦或許能稱為052E，而也勢必已在研製。李杰指出，由於排水量7,000—8,000公噸之間的戰艦在多數狀況下都很有用，因此中方海軍對它們的需求量一直都很強大。

052D型驅逐艦在2014年入列服役，廣泛認為，它是中方海軍現代化與擴張的里程碑。它們裝備了用以搜索空中和水面的主動電子掃描陣列雷達、垂發和數位射控系統，是中方設法與美國海軍阿利伯克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦一較高下的嘗試。而這些美製驅逐艦大小與052D相仿，並裝備了「神盾」戰鬥系統（Aegis combat system）。