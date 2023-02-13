三星日前公布去年第四季自結營收70.5兆韓元、營業利益4.3兆韓元，分別年減8％及69％，營業利益較市場預期少約2兆韓元。其中，負責三星記憶體、晶圓代工等事業的DS部門營收達12.1兆韓元、年增30％，但營業利益僅0.3兆韓元，年減97％。

相較之下，SK海力士去年第四季營收約7.7兆韓元、年減38％，營業虧損1.7兆韓元。DIGITIMES研究中心指出，三星DS部門、SK海力士業績表現均凸顯去年下半年以來，隨著記憶體市場需求下滑，導致產品價格大降的結果。

拆分觀察三星DS部門、SK海力士記憶體、晶圓代工（含其他非記憶體）事業營收，在晶圓代工事業部分，三星約8.6兆韓元、SK海力士約6920億韓元，分別年增30％及40％。記憶體事業部分，三星營收12.1兆韓元、SK海力士7兆韓元，分別年減38％及41％。

面板表現方面，三星顯示器（SDC）去年第四季營收約9.3兆韓元，季減1％、年增3％，營業利益約1.8兆韓元，季減8％、年增38％。樂金顯示器（LGD）營收為7.3兆韓元、營業虧損近0.9兆韓元，營收年減17％、營業虧損季增近0.8兆。

DIGITIMES研究中心觀察，SDC營收仍能維持穩定，主因中小尺寸面板雖有手機市場需求降低的不利因素影響，造成營收、營業利益均季減，但OLED面板出貨給蘋果（Apple）、三星電子等高階手機，銷售量相對穩定且毛利率較高，使營收、營業利益仍維持年增。

在半導體事業方面，三星電子與SK海力士記憶體事業營收、營業利益均大降，SK海力士更由盈轉虧，三星則藉由量產規模與成本控制守住微幅獲利。而2家晶圓代工事業去年第四季營收仍增加、獲利亦相對穩定，但半導體事業營收主力，仍不敵記憶體事業負面衝擊。