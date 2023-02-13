環泥以混凝土為主要營收，混凝土需求落後建照取得時間大約1年，工期平均約2年。據統計，自2016~2022年，台灣建照申請量連續6年走高，而2022年最新統計資料，建照申請量創28年新高，推估2023~2024年台灣混凝土需求持續上升。對環泥的營運將有正面的助益。

環泥2022年度營收年增16%，在薪資、能源及原材料漲價，短期間無法立即100%轉嫁，法人預期，將壓抑營業利益率表現空間，營業利益成長幅度將小於營收成長幅度。在獲利方面，受惠取得台南混凝土股權，改列為子公司，預估認列利益約2.16億元、子公司處份不動產獲利3.2億元，按照持股比例58%認列利益，2022年度獲利表現可望大幅成長。

展望2023年，環泥營收將維持成長腳步不變，不過，獲利在少了台南混凝土股權列利益、處分不動產收益，但六和機械貢獻的轉投資收益持續回升，預期獲利將微幅的減少。