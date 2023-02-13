童綜合醫院總院長童敏哲今天帶領大家恭迎參拜白沙屯媽祖。(陳世宗翻攝)

白沙屯媽祖4度停駕沙鹿院區，童醫院同仁病友跪地祈求。

「有燒香就有庇佑！」苗栗白沙屯拱天宮媽祖，13日沿著海線台一線南下遶境進香！行經沙鹿區成功東街與中山路口時，童醫院沙鹿院區特設香案及鮮花素果恭迎媽祖，院方醫護同仁及病人30餘人，於中山路跪地恭請媽祖停駕，讓信眾參拜及保佑病人平安健康；媽祖慈悲近年來，第4次停駕沙鹿院區供信眾及病患參拜。

童綜合醫院總院長童敏哲，今天帶領大家恭迎白沙屯媽祖。童敏哲說，童醫院沙鹿院區第4度獲得白沙屯媽祖神鑾停駕沙鹿院區，其中梧棲院區也有1次，童醫院與白沙屯媽祖結緣9年來，每年童醫院都在媽祖遶境進香期間，提供醫護團隊跟隨媽祖遶境進香，讓媽祖信眾於進香期間都能得到平安。

前台北市長柯文哲隨白沙屯媽祖進香，他一路都走在媽祖神鑾前方，上午10時20分，已走到清水分局與烏日分局勤務交界處，沙鹿區沙田路與向上路口，他一路沿台一線向南挺進！朝今年跟隨白沙屯媽祖進香隊伍挑戰來回400公里徒步進香邁進。

童醫院沙鹿院區特設香案及鮮花素果恭迎媽祖，院方醫護同仁及病人，於中山路跪地恭請媽祖停駕。(陳世宗翻攝)