北港分局長陳宏平率組長吳建德、家防官林于翔等人，今天早上親自前往北辰國小向學童們宣導婦幼安全、汽機車禮讓行人、提升用路人守法觀念。（北港分局提供）

今天（13日）是全台國中、小學的開學日，雲林縣警局6個分局同步啟動護童專案勤務，在校園周邊執行交通指揮疏導，維護學童上下學安全。

雲林縣警局表示，護童勤務相關措施重點，其一是上下學時段針對學校周邊實施守望、交整、巡邏勤務，協助學童安全通行，並對於在校外逗留或落單之學童，加以關懷留意，適時提供協助，防止意外發生。

二是協助校園周邊交通秩序整理，尤其疏導上下學時段接、送學童臨停之車輛，並加強取締違規車輛，俾利交通安全順暢。

北港分局長陳宏平率組長吳建德、家防官林于翔等人，今天早上親自前往北辰國小向學童們宣導婦幼安全、汽機車禮讓行人、提升用路人守法觀念，以及面對危害時該如何處置應變。

陳宏平表示，學童安全是警方最關切的事，除與轄內學校建立良好的通報機制外，也將不定期派員至各級學校進行犯罪預防宣導，上、放學時段也針對校園週邊加強巡邏的密度增加見警率，預防校園發生危害。

虎尾分局則責成各派出所編排警力，每日早上7點至8點在轄區國小校門口守望，執行交通疏導，維持學校周邊交通秩序，也讓接送學童的家長放心。