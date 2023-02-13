高雄市政府11日與經濟部召開大林蒲遷村第4次遷村說明會，高雄市長陳其邁與經濟部長王美花均出席參加逐一回應各項訴求，陳其邁表示，假如民眾以「原屋型」改建，絕對不會讓居民負債、增加居民負擔，讓大家歡喜搬新厝。

陳其邁承諾如以「原屋型」遷村，也就是假如3樓同樣屋型，搬過去還是3樓，絕對不會負債；如要蓋大一些、蓋到4樓、改變建材，當然會多出一些錢，這樣才是原屋型道理，而高雄銀行也會來幫助大家，配合市府的遷村政策，許多同意戶也願意站出來表達加速遷村進度，顯示往遷村方向已獲共識。

王美花指出，市府已辦理3次說明會，在法律範圍、兼顧情理需求上，提出許多遷村措施，並獲得許多鄉親建議，如遷村已凝聚共識，經濟部一定全力配合，與市府一起加速推動遷村。

陳其邁表示，大林蒲遷村安置地，規劃於鳳山中崙牛寮一帶，緊鄰中崙國宅與77期重劃區，近五甲商圈、夢時代、SKM Park等購物商場，生活機能完善。在交通方面，鄰近國1及台88，加上即將動工的捷運黃線，將大幅增加居民便利性；街廓均為臨10米以上道路，基地方正。

保障大林蒲遷村權益，陳其邁：如以「原屋型」遷村絕不負債。（圖／品觀點提供）

另將增設學校、社區公園、活動中心、消防分隊、派出所、市場等，配合周邊既有的濕地公園、圖書館、是極為優質的居住環境，為市中心精華地區，住商區土地採一坪換一坪，除了對居民的生活權與財產權給予極大的保障，未來大家一起換到遷村安置地，繼續當鄰居，維繫原來的社區關係，日照中心、托嬰中心等設施亦一應俱全，讓社會權也獲得保障。並已擬好專案計畫，提供大林蒲居民完善保健服務。

高雄市都發局長吳文彥說明，為解決弱勢居民遷村後居住問題，市府爭取內政部協助，在遷村安置地興建至少500戶社會住宅，加上原先規劃的250戶，合計共750戶。可優先提供大林蒲無房無地、符合社會住宅資格的居民，在遷村後申請承租入住。未來全市社會住宅也會保留一定名額提供申請租住，以保障遷村弱勢戶居住權。符合申請社宅居住資格者，也可按身分別享有5至7.5折相關租金折減優惠。

此外，針對「先建後遷」訴求，吳文彥表示，已與經濟部召開多次會議研商，同意可申請先建後遷，期間最長為3年，民眾可考量自身狀況，選擇對自己最有利的搬遷方式。

陳其邁強調，遷村已是當地居民共識，為了居民未來及下一代發展，大林蒲遷村是他連任後優先推動的首要工作，表示自己是在地市長，遷村會在4年任期內努力完成。（記者張雅雲／高雄報導）