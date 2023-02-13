國科會主委吳政忠今表示，疫情讓台灣被全世界看見，但我們應該居高思危，將建立全球友台半導體生態體系，及提前布局未來10年的科技發展。科學園區去年營業額超過4億元，行政院也已核定7處新設及擴建園區，預估年產值逾1.2兆元，帶動3萬名就業人數。

國科會今天舉行新春記者會，吳政忠表示，因為疫情，台灣被世界看到，他去年中到美國華府、去年11月到德法參訪，發現歐洲國家對台灣的關注度非常大，尤其在半導體領域，台灣扮演非常重要的角色。

吳政忠說，許多新科技已發展到可應用的色，台灣應居安思危，為未來10年布局。其中，基礎研究是科技發展的基礎，去年在這方面的經費是310億元，今年則成長到347億元，國科會鼓勵學界投入科研探索，並優化我國科研人才生態系統，提升我國匯聚全球人才的吸引力。

「半導體產業是台灣的重中之重」，國科會表示，科學學區營業額持續創新高，無懼國際政經動盪氛圍影響，2022年營業額超過4兆元；另行政院已核定7處新設及擴建園區（寶山二期擴建、X基地、台中二期擴建、台南三期擴建、橋頭、嘉義、屏東），總面積約693公頃，預估年產值逾1.2兆元，帶動3萬名優質的就業人數。

而為布局下世代半導體前瞻技術研發與高階人才培育，國科會在2023－2026年推動「台美先進半導體設計與製作合作研究計畫」，促進台美半導體領域的學術合作。跨部會分工由經濟部負責產業鏈結，完成半導體科技及產業發展上中下游的串連。

在半導體人才培育與研究規畫10年的長期布局，國科會將偕同經濟部及教育部，擴大半導體科研投入，前進國際培育IC設計人才，建立全球友台半導體生態體系。

國科會進一步指出，量子科技國家隊結合產官學研規畫國家量子科技發展，選定台大、陽明交大、清大等17個研發團隊參與研發，與IBM、Google及微軟合作研發關鍵量子科技已順利銜接國內相關產業。