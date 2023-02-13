據中新社引述中國掃黃打非網消息，全大陸「掃黃打非」辦公室13日公佈2022年度「掃黃打非」十大案件，涉及制售非法侵權盜版出版物、侵犯未成年人權益、網路傳播淫穢物品、編發非法期刊等類型。據統計，去年全年共查辦「掃黃打非」案件1.3萬多起，其中刑事案件2000多起，合計刑事處罰4000多人。

十大案件中，以其中的安徽淮北「5·13」非法經營出版物案為例，2022年5月淮北市公安局烈山分局破獲一起非法經營案件，抓獲犯罪嫌疑人4名。經查，黃某某等通過在網路社交和電商平台發佈售書資訊來進行銷售牟利，累計銷售非法出版物204種，涉案金額17萬多元（人民幣，下同）。目前，主犯黃某某一審被判處有期徒刑3年3個月。

又例如2021年12月，根據民眾舉報線索，牡丹江市公安局愛民分局破獲一起傳播淫穢物品牟利案件，抓獲犯罪嫌疑人147名。經查，張某等人搭建營運「羞羞漫畫」APP，上傳淫穢色情漫畫吸引會員充值付費牟利，涉案金額3億多元。目前，案件已移送檢察機關審查起訴。