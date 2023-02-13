創校第二年的永康區鹽行國中，因新建的漂亮校舍又緊鄰南科，深受許多南科父母的青睞。日前地方居民反映，發現學校鐘聲跟以往不同，居然變成輕快的歌曲，經探問才知竟是台南在地三金創作歌手盧廣仲演唱，成為地方趣聞。美麗的新校舍，又有盧廣仲的校歌加持，再加上周邊道路跟公共設施逐步完善，讓鹽行國中成為台南家長們熱議的學府。

台南市政府表示，鹽行國中校歌歌詞開頭就唱到「水漾水漾舊武定，水漾水漾樹蛙鳴」，描繪的就是校園周邊的市地環境。市政府透過徵收工程，重新做土地規劃，包含建設鹽行國中、完善周邊人行道和停車場，也積極營造休憩和滯洪功能的公園，更於永康大排兩側打造寬敞的景觀綠廊，臻善公共設施環境。

永康區鹽行國中，因新建的漂亮校舍又緊鄰南科，深受許多南科父母的青睞。

永康新設鹽行國中暨附近地區的區段徵收工程獲得多國家工程品質大獎。(戴志揚翻攝)

地政局表示，「永康新設鹽行國中暨附近地區的區段徵收工程」，是台南的優質建設，且深獲工程界的肯定。於109年奪得市政府第二屆公共工程優質獎「土木工程類組第一級特優獎」，110年接連獲得「中國工程師學會工程優良獎」以及「行政院公共工程委員會金質獎佳作」。而鹽行國中的校園主體工程，於去年也獲得111年台南市政府第四屆「公共工程優質獎」優等成績。

學校鐘聲居然變成輕快的歌曲，竟是台南在地三金創作歌手盧廣仲演唱。(校方提供)

市長黃偉哲表示，感謝市府團隊合作協力，把鹽行國中建設出來，滿足南科區湧入人口對新設校園的期待，且不僅是建設校園，連同學校周邊的土地環境跟建設也一併規劃，打造台南成為宜居的城市。此外，他也感謝台南金曲、金鐘、金馬三金的創作才子盧廣仲，替學生製作好聽的校歌，讓上學有更多不同的體驗。