藍白陣營2024總統人選持續受到關注，民眾黨台北市議員黃靜瑩日前更透露，備戰2024的民眾黨主席柯文哲一開始設定是當正的，不過近期觀察，柯的態度已朝向思考「如何對台灣更好」，不排除跟誰合作。對此，有評論分析認為，民進黨非常害怕在野黨組成「非綠大聯盟」，正全力阻止其成形。

港媒《中評社》今（13）日評論指出，2024年總統大選對民進黨最有利的情況，是在野分裂、出現兩組候選人，與民進黨三足鼎立，但若在野勢力整合成一組人馬，與民進黨一對一對決，那麼，在民進黨不滿意度居高不下的狀況下，「非綠陣營」要挑戰成功並不困難。

評論接著說，雖然相較綠營的整合工作，在野黨要整合是更不容易，但柯文哲為了最大化民眾黨的政黨票，一切都會以保住民眾黨的生存為考量，若藍營能與柯協調出一個可保住民眾黨政黨票門檻的方式、讓民眾黨持續有不分區立委在立院問政，柯「並非不能接受非綠陣營合作的方式」。

評論直言，黃靜瑩「不見得非正的不可」的說法，當然會讓民進黨緊張，也判斷，台灣民意基金會董事長游盈隆曾說過，「因為藍白支持者重疊度很高，一旦柯文哲火大起來不選2024總統，民進黨就慘了，柯是民進黨的『大大貴人』」，所以民進黨一定會發動最大力量，促使柯參選2024，阻止「非綠陣營」整合成功。