嘉義縣民雄鄉一處出租套房洪姓女租客欠繳房租快1年，房東今請清潔人員前往清理房間時，意外在房內發現頭顱、骨頭，檢警下午相驗，推測死者身分疑似失蹤1年的前嘉義基督教醫院洪姓放射師，但因遺體白骨化，將採DNA比對。

檢警表示，今早1名清潔人員受託到洪女出租套房打掃，發現房間有一股臭味，且房間雜亂，便通知屋主到場，屋主聽到清潔婦人的描述後，先聯絡轄區派出所員警到場，一行人進入房間，驚見有頭顱、骨頭，獲報到場的鑑識人員鑑定為人的遺體。

嘉義地檢指出，死者疑似失蹤1年的嘉基洪姓放射師，相驗初步死亡半年以上，研判無外力介入，已排周三上午10點解剖。進一步了解，洪姓放射師單身，因病向醫院申請留職停薪回家休養，但1年多前因故離家出走，從此未與家人聯絡，承租的套房去年2022年4月到期後就沒再繳租金，因房東有多間套房出租，所以不曾與房客聯絡。

檢警表示，洪女2021年離家出走後，家屬就通報失蹤，因洪女未與家人聯繫，家人根本不知道她在民雄租房子，陳屍現場無遺書，房門從內部反鎖，因死者已呈白骨化，骨頭上只剩些許皮肉，指紋都殘缺不全，包括家屬和房東都無法確定死者就是洪女，下周三解剖時法醫會試圖找DNA進行比對。

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