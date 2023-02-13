「不老男神」林志穎去年7月發生自撞意外，所幸及時被熱心民眾救出緊急送往醫院，當下進行兩次修復手術，還在加護病房待了10天，之後林志穎一直低調靜養，只有透過社群曬照。終於在12日傳出好消息，他不僅驚喜現身廠商的春酒晚會，還上台熱情的與台下觀眾互動，正面公開術後「臉部的真面目」，令現場所有人驚艷不已。

林志穎在12日受邀出席代言品牌的春酒晚會，隨後他也於臉書粉絲團上PO文表示「好久不見，謝謝你們依然這麼熱情」開心宣布復工。而照片中，只見他穿著白色西裝，熱情的與台下觀眾打招呼並露出招牌燦笑，看起來手術成果相當不錯，顏值絲毫不受影響，而他睽違半年重回舞台也讓台下員工驚喜不已，紛紛發出開心的尖叫聲。

林志穎的經紀公司吉米工作室，今日稍早接受本報採訪時回應「昨天（2月12日）主要是出席艾力康的旺年會，也是林志穎車禍後的首次公開行程，昨天會參加這次活動主要是廠商透過這次的旺年會宣布之前所代言的產品續約，林志穎自己也很開心廠商能夠繼續找他代言，因爲在復健的過程中都有飲用自己代言的產品，對於修復的效果還不錯，同時趁著這次出席的機會謝謝廠商；對於昨天的出席活動，現場參與人數超過3000人，小志一開始的心情非常忐忑不安，因爲很久沒有出席這麼多人的活動，大家現場也鼓吹小志清唱《17歲的雨季》，唱完後自己也打趣的說雖然很久沒唱，但還好沒唱走音，今天的出席讓小志覺得非常溫暖，很開心現場所有人給自己滿滿的祝福。」

而被問到林志穎對於昨日自己的表現如何時，吉米工作室代為回應「看到大家很開心，自己也覺得還不錯，體力有慢慢恢復，聲音部分還是有些許沙啞，努力在調養中，也希望回到之前的狀況。」