微軟將ChatGPT導入自家所開發搜尋引擎Bing與Edge瀏覽器，掀起與Google AI聊天機器人Bard的市占率大戰，也帶旺全球AI概念股熱潮，意藍也因而受惠。

意藍是國內智能數據分析公司，在併購龍捲風科技後，穩坐國內搜尋引擎龍頭地位，更透過大量收集網路上各大論壇、社交平台公開貼文等，每天平均吸收60～70億字元，持續優化AI深度學習、自然語意判斷技術(Natural Language processing，NLP)，成熟及穩定的演算能力，能自動摘要網路貼文內容，用AI就能寫出漂亮文章，而長達10年以上的數據內容整理及深度學習能力優化，更成為自身最大的優勢及競爭門檻。

意藍採SaaS／Daas（軟體即服務，資料即服務）方式營運，以訂閱制方式服務包括零售通路、電信、金融及消費品客戶，將數據透過AI以及分析轉化為具商業價值的題目，精準的分析結果提高客戶黏著度，各年平均續約率均在8成以上。