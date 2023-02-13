星國政府指出，2022全年經濟成長平均3.6%，較原預估值3.8%要低。自去年4月開始，在陸續放寬大部分抗疫規定之後，許多大小規模不等的國際活動重返這個花園城市。目前預估，2024年新加坡旅遊業可望恢復至疫前水準。

至於星國通貨膨脹方面，過去幾個月以來，星國物價雖未創新高，但還是徘徊在6.5%左右。即使扣除掉波動較大的項目，核心通膨也是在年增5%左右的位置。新加坡央行表示，會密切觀察各項數據，但目前的貨幣政策合宜，下次既定政策利率會議預計在4月舉行。