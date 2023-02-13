星國政府指出，2022全年經濟成長平均3.6%，較原預估值3.8%要低。自去年4月開始，在陸續放寬大部分抗疫規定之後，許多大小規模不等的國際活動重返這個花園城市。目前預估，2024年新加坡旅遊業可望恢復至疫前水準。
至於星國通貨膨脹方面，過去幾個月以來，星國物價雖未創新高，但還是徘徊在6.5%左右。即使扣除掉波動較大的項目，核心通膨也是在年增5%左右的位置。新加坡央行表示，會密切觀察各項數據，但目前的貨幣政策合宜，下次既定政策利率會議預計在4月舉行。
新加坡政府13日表示，因建築業以及服務業成長略顯疲態，當地上季經濟成長年增率2.1%，較原先預估2.2%要稍微低一點。不過，在抗疫限制大幅鬆綁，以及中國大陸成長速度加快相互配合之下，今年GDP預估成長範圍，還是維持在0.5%到2.5%之間。
星國政府指出，2022全年經濟成長平均3.6%，較原預估值3.8%要低。自去年4月開始，在陸續放寬大部分抗疫規定之後，許多大小規模不等的國際活動重返這個花園城市。目前預估，2024年新加坡旅遊業可望恢復至疫前水準。
至於星國通貨膨脹方面，過去幾個月以來，星國物價雖未創新高，但還是徘徊在6.5%左右。即使扣除掉波動較大的項目，核心通膨也是在年增5%左右的位置。新加坡央行表示，會密切觀察各項數據，但目前的貨幣政策合宜，下次既定政策利率會議預計在4月舉行。
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