情人節大餐中，甜點常是助攻戀情升溫武器，為此，王品旗下餐酒館「最肉」推出限定「草莓戀人荔香吉拿棒」，2月28日前憑「王品瘋美食App」優惠券可現折60元。韓式料理「初瓦」2月15日起每週三「鏘鏘酒」開瓶遊戲挑戰，挑戰最大獎整桌88折。王品集團創投夥伴「Green Bakery綠帶純植物烘焙」推出金磚布朗尼、草莓杯子旦糕等人氣品項，2月15日前可享9折。

燒肉餐酒館「最肉」以高品質肉品搭配調酒，時尚大人感深受情侶青睞。情人節限定甜品「草莓戀人荔香吉拿棒」，每份售價280元，焦脆外皮裹附香甜糖粒，兼具酥脆、鬆軟雙重口感，搭配酸甜草莓醬、荔枝香緹醬，在餐後搭配小酒與戀人一同享用，畫下完美句點。即日起至2／28，至「王品瘋美食App」領取優惠券，即可以220元加購一份，等同現折60元。

韓式料理「初瓦」歡樂玩遊戲，2月15日起每週三至初瓦門店用餐，在線上訂位或電話訂位時，說出通關密語「鏘鏘酒」，即可於用餐時進行啤酒開瓶遊戲挑戰，以開瓶器撬開啤酒瓶蓋飛向前方扇形計分區，瓶蓋停止點即可獲得該獎項，最大獎為「整單88折」優惠。

酸甜草莓、濃情巧克力深受歡迎，王品集團首間創投夥伴「 Green Bakery綠帶純植物烘焙」以「金磚布朗尼」，5吋售價680元搶市，在豆腐布朗尼的基底上，覆蓋生巧克力，再灑上食用金粉，濃郁可口、外觀閃耀，正適合節慶共享。「草莓杯子旦糕」售價160元，南瓜海綿旦糕填入進口草莓醬，搭配地瓜與草莓果肉製成的奶油，酸甜又浪漫。還有獨家研發純植物版本「法式草莓塔」售價220元，以手工塔皮、豆乳卡士達、有機無毒新鮮草莓果醬，堆疊多層次滋味，2月15日之前以上情人節甜品均享9折，並加贈情人節享愛小卡。購買5吋金磚布朗尼再贈100元折價券。

王品集團表示，「綠帶」以純植物（Vegan）為品牌精神，使用植物原料取代蛋、奶，成立以來匯集許多死忠消費者，與王品集團合作後打造的民生社區新門店開幕至今1年，也成為台北市高評價甜點店。

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