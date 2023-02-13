今天是開學日，國民黨台北市議員秦慧珠表示，營養午餐的費用沒有漲價，這些廠商是否承受得起，擔心在食材上縮水，呼籲市府密切注意，甚至考慮提高營養午餐費用，而提高的費用最好不要由家長來出，而是由市政府補助。教育局說，每個學校都有營養午餐委員會，收費都不太一樣，教育局只會訂最高限額。

秦慧珠指出，現在物價都上漲，特別是食材漲得很兇，大飯店、小吃店、連鎖的食品店都漲價了，在這種情況之下，營養午餐的費用沒有漲價，這些廠商是否承受得起，如果承受不起，會不會在食材上縮水？

她呼籲，台北市學童有開辦營養午餐或代辦便當，營養午餐或便當食材會不會縮水，孩子會不會吃得更差或吃不飽？請市府密切注意，若有此項現象，是否勸導改善，甚至考慮提高營養午餐費用；而提高的費用最好不要由家長來出，而是由市政府補助。

對此，北市教育局長湯志民指出，營養午餐訂餐價錢是由學校營養午餐委員會設定，教育局只會訂最高限額，其他部分都是依學校需要，每個學校孩子用餐量大小、食量不一樣，每個學校都有營養午餐委員會，會根據孩子的需要做增減，每個學校收費都不太一樣，基本上午餐費用制定、執行不會有問題。