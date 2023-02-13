大陸人民幣匯率從去年下半年迄今歷經大幅貶值與連番升值，中國社科院學部委員、前央行貨幣政策委員會委員余永定呼籲，無論人民幣今後是升值還是貶值，「善意忽視」都是中國人民銀行（大陸央行）的最佳策略。央行貨幣政策最終目標應是經濟增長（充分就業）和物價穩定，人民幣匯率應交給市場決定。

余永定之前在「全球匯率波動與國際政策協調」論壇上演講時稱，回顧過往經驗，中國人民銀行在考慮是否干預外匯市場時，不僅應該關注人民幣對美元的趨勢，而且應該關注美元指數的趨勢。人民幣與美元的關係，不僅反映中美之間的經濟關係，而且反映美國和全球的經濟關係。

他指出，中國人民銀行在本輪行情中的匯率政策相當成功，這一政策可以概括為「善意忽視」。可以看到，本輪中國人民銀行的干預幅度並不大。美國財政部資料指出，2022年上半年中國人民銀行減持了大約1000億美元美國政府債券。但我比較相信中國人民銀行並沒有大規模動用外匯儲備來穩定人民幣匯率。

余永定認為，中國持有的美國國債減少大概有兩個原因。第一，多樣化資產配置的要求。如果2022年確實減持了美債，這種減持應該是中國外儲多元化策略的一部分。而減持大概也是債務到期，不再購買的減持。

其次，可能存在價值重估因素。美國國債收益率上升，意味著美國國債的減值。但價值重估的作用到底有多大，局外人很難估計。

余永定強調，即便中國人民銀行動用過外匯儲備干預人民幣匯率，這種直接干預的規模也應該是有限的。中國人民銀行和市場已經習慣人民幣匯率的波動，不會像多年以前那樣害怕匯率浮動。「我想市場也不再會為破七之類的問題而神經緊張。」

但余永定也解釋，並不認為央行在任何時候都不可以干預外匯市場。但企業不應該指望央行為自己承擔外匯風險。中國應該做的是完善外匯市場，為企業套期保值提供充足的可供選擇的衍生金融工具。面對本輪貶值壓力，央行的做法是正確的。

他稱，「根據過去的經驗，無論人民幣今後是升值還是貶值，善意忽視都是中國人民銀行的最佳策略。」