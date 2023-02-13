【愛傳媒簡秀枝專欄】台灣在世界爭光的，除了台積電的半導體產業外，奇美博物館收藏的名琴，也是舉世無雙。

早在33年前的1990年，奇美企業創辦人許文龍（1928-）從國際知名小提琴家林昭亮手中，買下第一把史特拉底瓦里名琴，漫漫「建琴大業」就此展開，奇美博物館專家多次走訪歐、美，參與多場提琴拍賣會，無數次閱琴、試琴、購琴，使奇美名下的琴日益增多，也使奇美的名聲不脛而走，成為讚嘆不已的「提琴理想國」。

根據國際名琴典藏網Cozio的統計，已經累積1千多把名琴的奇美博物館，在私人提琴機構中的排名中，是「世界第一」。

奇美博物館不只是提琴收藏令人嘆為觀止，經常出借給國內外傑出提琴家演奏，也希望在國內有系統分享國人，包括名琴展覽與名琴演奏會，讓更多民眾能夠聆賞數百年前的優美琴音，館方規劃頂級提琴音樂饗宴。

今年的主題是，英格蘭瑰麗輝煌琴聲，從斯圖亞特到溫莎王朝，李宜錦等音樂人，2月11日在誠品表演廳，手執逾3000年歷史的10把英格蘭世紀名琴，重現300年前巴洛克古樂風華。前次是2019年，舉辦了義大利名琴音樂饗宴，展現該博物館的收藏價值，也是台灣得來不易的文化軟實力。

目前奇美博物館正在進行英國國寶級肖像大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》，因此這次提琴音樂饗宴，特別以英國為主題，特別規劃「英格蘭的瑰麗輝煌琴音：從斯圖亞特到溫莎王朝」音樂會，精選總計逾3000年歷史的10把名琴共同演出。其中，最受矚目的名琴為現今唯一僅存──英國最古老的弦樂四重奏，由牛津首位製琴師貝克（William Baker, ca.1648-1685）所製。

其他演出名琴，例如英國知名作曲家艾爾加（Edward Elgar, 1857-1934）創作小提琴協奏曲期間曾使用的名琴；英國首位國際級小提琴家瑪麗．霍爾（Marie Hall, 1884-1956）所持有的史特拉底瓦里名琴，這把1709年製作的提琴，曾被權威提琴雜誌評為「公認音色最好的史特拉底瓦里小提琴」。

音色最美史特拉底瓦里名琴在內的10把英格蘭世紀名琴，演繹巴洛克古樂、17至20世紀英國古典名曲，讓樂迷感受英格蘭從斯圖亞特到溫莎王朝的瑰麗輝煌琴音。

其中，英國最古老的弦樂四重奏，透過NSO（國家交響樂團）前後期音樂人李宜錦、鄧皓敦、陳猶白、歐陽伶宜等，重現300年前巴洛克古樂的演奏情境，下半場除了經典弦樂四重奏，外加鋼琴家翁重華的「鋼琴五重奏」，絕美動聽，餘音繚繞。

奇美提琴音樂饗宴「英格蘭的瑰麗輝煌琴音」，繼昨天在台北誠品表演廳後，12日回到台南奇美博物館奇美廳作第二場演出。

提琴是在聲響表達上最完美的樂器之一，且有著獨特而多面性的音樂表現能力。它的音域模擬自人聲，所以在美感與情感詮釋極具魅力；同時，它也能夠呈現敏捷及華麗的音型，讓一流的演奏家表現出不同層次的音樂情緒，從抒情甜美到戲劇性的張力表現，皆能發揮自如。即使與其他樂器合奏時，也能展現完美的融合性。

提琴出現在西洋音樂史中，至今大約有四百多年歷史。百餘年間，它的地位不斷躍升，從市井小民的日常娛樂到王公貴族的御前清奏，提琴著實具有雅俗共賞、廣受各階層喜愛的特性。

隨著西洋音樂的發展，提琴的重要性更是與日俱增。器樂曲的發展，交響樂的形成，協奏曲的風行，都與提琴樂器密切相關。在宮廷裡、樂團中、舞台上、家庭裡，隨處可見提琴的存在。其普遍性和受人喜愛的程度，不言而喻。其中，又以弦樂家族中的小提琴，因表現力強、音色極富傾訴性與體型輕巧等特質，成為普及性最高之弦樂器。

提琴不只是普及率高，其藝術性也經由歷代的作曲家、演奏家，提升到極高的層次。從為數眾多、質量兼具的提琴協奏曲，以及赫赫有名的帕格尼尼（Nicolò Paganini, 1782-1840）、姚阿幸（Joachim-Elman, 1831-1907）、海菲茲等傳奇小提琴家，在在都將提琴的藝術發展，推向了頂峰。

4百多年的歷史中，提琴無疑是創造了一段傳奇；而17世紀初，義大利北部的提琴製造業，則寫下了樂器製造史上最光輝燦爛的篇章。

製琴師的一鑿一銼，不但為後世小提琴訂下形制規模，更打造出一批堪稱稀世珍寶的樂器。這些曠世名作有著極高的歷史及美學意義，成為當今演奏家、愛樂者與音樂學家注目的焦點。

奇美博物館自1990年蒐集名琴至今，可說是進行了一段史無前例的浩大工程。義大利製琴學派自古有著家族傳承及師徒制的特色，從克里蒙納各家各派又衍生出各展千秋的派別，而奇美的目標，便是將每一派重要製琴師及其子弟的作品蒐集完全，如此便可織起義大利綿密的製琴網。然不只是義大利，德國首屈一指的大師史戴納（Stainer）、法國前四大製琴家與荷蘭、西班牙大師的作品，也都一一納入典藏。

這無疑是在建立一個理想的「提琴王國」！此國度以傳承為經，以地域為緯：史特拉底瓦里與瓜奈里可以與其師阿瑪蒂相傍相依，阿瑪蒂可與百年後的徒子徒孫齊聚一堂；義大利、德國、法國製琴師可互相較勁，超越時間與空間的限制，實現愛樂者引頸期盼的想望，讓上百名琴在同一時空中呈現。

奇美博物館的提琴收藏，不只以數量見著，更以有系統、有目標、有計畫之蒐集，被譽為富有完整性、歷史性、與教育性之世界級提琴收藏機構。

奇美現有的提琴，幾乎已囊括了所有重要製琴師與流派。以縱向來看，布雷西亞的達薩羅（Da Salò）與其徒馬吉尼 （Maggini）一脈相承；克里蒙納的阿瑪蒂家族發展出的史特拉底瓦里、瓜奈里、白貢齊家族、以及盧傑利系統、 羅傑利家族，到開創出米蘭學派的 喬望尼‧葛蘭奇諾（Giovanni Grancino）等，這些重要製琴師的作品皆已收納。而以橫向來看，重要的布雷西亞、克里蒙納、羅馬（Roma）、威尼斯（Venice）、杜林等義大利製琴重鎮；到德國、法國、西班牙等地，一舉串聯起歐洲各地之製琴系統。

目前蒐集數量已超過一千把（共：1356把提琴：小提琴1078支，中提琴 175支，大提琴103 支），就蒐藏的豐富性與完整性來看，完全世界級等級。每一把名琴，其實都有著訴不盡的故事，也都在進行著一段又一段未竟的旅程。

一把名琴，牽起了素昧平生的製琴師與演奏家、甚或繫起了百年後的演奏家與蒐藏家。

名琴的歷史之所以珍貴，便珍貴於斯：製琴師的一鑿一銼、歷代演奏家的流風遺思、當今演奏家的夢想希冀，全都寫在一把名琴上了。這使得名琴驀然地有一種睥睨時空、絕壯的美感。有些演奏家甚至認為，名琴是各有其獨特個性、獨立靈魂的。

旅美大提琴家馬友友（1955-）曾表示，當他使用杜普蕾所遺留下來的Davidoff提琴，演奏杜普蕾（Jacqueline Mary du Pré，1945-1987）的成名曲—艾爾嘉（Elgar）的《E小調大提琴協奏曲，作品85》時，不禁渾身震顫。

因為這把琴所表現的音色彷彿自然流洩，好像杜普蕾的靈魂，依附其上似的。而奇美所蒐藏的1千多把名琴，每一把都靜靜地藏著屬於自己的故事。這些歷史、這些軼事，只等著人們去探究、去發掘。

作者為典藏雜誌社社長

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