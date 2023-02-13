美食-KY股價自1月初震盪走升，2月1日觸及159元的14月高點後高檔盤整，近期於147～158元區間震盪。今（13）日開高走揚2.96％至156.5元，惟隨後漲勢收斂至約0.7％。三大法人偏多操作，上周合計買超達1201張。10日上漲1.94％後拉回平盤上下震盪，終場下跌1.62％、收於152元，仍持穩高檔區間。三大法人合計買超135張，外資及自營商分別買超79張、66張，投信則調節賣超10張。

美食-KY表示，美國85度C同店來客數年增率連7月攀升，1月甚至上看雙位數，在去年高基期狀況下，使美國市場1月營收續創同期新高、且年增逾3成。展望後市，隨著美食-KY重啟展店計畫，法人看好在新門市貢獻挹注下，今年營運成長空間持續樂觀。

而受疫情衝擊甚鉅的中國大陸，1月營收動能亦提前看見改善，年減幅收斂至低個位數，為1年來最佳。展望後市，隨著中國大陸當局刺激經濟政策效益顯現，法人預期85度C中國大陸市場可望加快重返成長軌道，有利美食-KY整體合併營收表現。