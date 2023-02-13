恆生科技股指數暫跌1.2%，瑞聲科技跌4.35%，跌幅最大；其次為萬國數據跌4.1%。蔚來漲逾3%，表現最佳。
舜宇警告去年獲利減少五成，目前股價下挫3.5%。
領展宣布折價30%按5供1基準供股，目前股價跌12%，在藍籌股中表現最疲弱，稍早前一度跌逾16%。
其他香港地產股亦走勢疲弱，新世界發展一度跌近10%，九倉置業估去年轉虧，股價下跌逾3%，新地、恒地、置富產業信託聯袂走低。
大陸餐飲股普遍上漲，海底撈漲3%，稍早前漲3.9%，在藍籌中表現最佳。
阿里巴巴跌1.4%，稍早前一度跌逾3%，該中國電商巨頭上周五透過大宗交易出清對印度支付公司Paytm的剩餘直接持股，並套現137.8億印度盧比（相當於13億港元）。阿里雖然退出對Paytm的直接投資，但透過螞蟻集團仍持有Paytm約25%股權。
受油價上漲激勵，中海油暫漲1.2%，在「三桶油」中表現最佳，中國石油漲0.5%，中國石油化工漲0.2%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。