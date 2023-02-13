恆生科技股指數暫跌1.2%，瑞聲科技跌4.35%，跌幅最大；其次為萬國數據跌4.1%。蔚來漲逾3%，表現最佳。

舜宇警告去年獲利減少五成，目前股價下挫3.5%。

領展宣布折價30%按5供1基準供股，目前股價跌12%，在藍籌股中表現最疲弱，稍早前一度跌逾16%。

其他香港地產股亦走勢疲弱，新世界發展一度跌近10%，九倉置業估去年轉虧，股價下跌逾3%，新地、恒地、置富產業信託聯袂走低。

大陸餐飲股普遍上漲，海底撈漲3%，稍早前漲3.9%，在藍籌中表現最佳。

阿里巴巴跌1.4%，稍早前一度跌逾3%，該中國電商巨頭上周五透過大宗交易出清對印度支付公司Paytm的剩餘直接持股，並套現137.8億印度盧比（相當於13億港元）。阿里雖然退出對Paytm的直接投資，但透過螞蟻集團仍持有Paytm約25%股權。

受油價上漲激勵，中海油暫漲1.2%，在「三桶油」中表現最佳，中國石油漲0.5%，中國石油化工漲0.2%。

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