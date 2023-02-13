高雄佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂，享耆壽97歲，佛光山13日為星雲法師舉辦圓寂讚頌典禮。（民眾提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂，享耆壽97歲，佛光山13日為星雲法師舉辦圓寂讚頌典禮。（民眾提供／洪浩軒高雄傳真）

陸團赴台弔唁星雲遭拒 馮世寬嘆：喪失最好的交流機會

高雄佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂，享耆壽97歲，佛光山13日為星雲法師舉辦圓寂讚頌典禮，退輔會主委馮世寬也到場追思緬懷星雲法師，對於「大陸弔唁星雲法師代表團無法赴台」，馮世寬認為，台灣喪失了1個教育、交流的最好機會。

佛光山13日於雲居樓為星雲法師舉辦圓寂讚頌典禮，一早就有大批信眾前往參加，預估約有750輛遊覽車、上萬人前來送星雲法師最後一程。但國台辦日前卻指控「由於民進黨當局阻擋，大陸弔唁星雲法師代表團無法赴台」。台灣宗教界也向政府喊話，呼籲讓大陸人士來台弔唁，希望政治勿干涉。

馮世寬表示，台灣失去了1個機會給大陸看到台灣佛教的正知正見及莊嚴，喪失這個最好的教育、交流機會，他覺得非常可惜。這除了可以展示信眾對於佛教及星雲大師的尊重之外，蔡英文總統及行政院長等人雖然不是佛教徒，但他們仍然都到場致意，也顯示出民主國家對於宗教信仰尊重、開放。

馮世寬指出，這麼好的機會，為何不開放大陸民眾到場學習，他個人覺得非常可惜，他不願意批評，因為他先前承諾自己不會對政治做出批評，但他覺得喪失這個互相教育、交流的機會，真的極為可惜。