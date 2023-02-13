賞櫻旅遊旺季即將來臨，可樂旅遊年初推出首波早春櫻花預購後，市場反映熱烈。日本最早開花的沖繩已全數滿額售罄，國內武陵櫻花季則在上架一個月內，迅速搶購達近8成，目前僅餘零星名額，顯見櫻花的人氣熱度。

據可樂旅遊數據分析顯示，一月份國內外「櫻花」關鍵字搜尋量更達將近20萬筆，在在顯示出賞櫻魅力無窮，預估今年春季也將帶來新一波強勁粉紅商機。為搶攻櫻花帶動的粉紅經濟力，可樂旅遊推薦第二彈「韓國追櫻計畫」，瞄準運動派、宅度假、追星族三大風格旅人路線，將於清明連假期間祭出濟州航空大邱賞櫻包機、江原航空直飛雪獄山，搭配鎮海軍港節櫻花慶典、大邱頭流公園星光夜櫻、鏡浦台櫻花環湖等熱門櫻花季活動。

號稱世界上最浪漫的運動賽事「慶州櫻花馬拉松」，睽違疫情兩年後將於4月1日再度開跑，參團旅客可於2月20日前加購報名半馬21K、10K、健康跑5K三組別，全球限量1萬2千名。釜山為韓國櫻花季最暢銷的旅遊熱點，櫻花密度集中繁盛，機位往往供不應求。

清明連休可樂旅遊推出「濟州航空大邱賞櫻專機」，蒐羅周邊慶州「櫻花馬拉松」與韓國最盛櫻花慶典「鎮海軍港節」兩大元素。4月1日重啟「第三十屆櫻花國際馬拉松大賽」，路跑沿途伴隨普門湖邊的粉紅花海，旅客可散策觀賽、輕鬆陪跑，在最浪漫的馬拉松路線環湖，朝向粉紅隧道邁進。

韓國最大型櫻花慶典鎮海軍港節更是浪漫來襲，擁有35萬株粉白色櫻花海，淹沒整座城鎮。除世界唯一的櫻花運動賽事外，可樂旅遊行程更結合世界文化遺產「佛國寺」、韓國最美100條道路之一「三樂生態公園」櫻花隧道、「鎮海慶和車站」等知名賞櫻景點，更安排「大邱頭流公園」的星光夜櫻，旅客也能在韓屋村中穿戴韓服傳統服飾，感受具有千年古都和櫻花都市美譽之稱的慶州文化。

行程還包含釜山最夯海岸觀光列車、天空膠囊列車，用不一樣的鐵道視角欣賞海雲台美景。可樂旅遊濟州4-5日櫻花行程，帶遊客玩神話世界、吃頂級buffet、住豪華酒店！「濟州櫻繽紛」入住亞太區規模最新、最大的五星級君悅酒店，雙子星大樓外觀坐擁38層樓視野，無邊際泳池還能俯瞰整座都會叢林。

「花漾濟州」集合神話世界的食宿遊購，白天暢玩主題樂園，晚上更安排每人要價近3,000元的超豪華海鮮百匯晚餐buffet，搭配五星級藍鼎度假村兩晚住宿最低$19,800元起。今年春天，闖進最吸睛的花花世界！濟州島粉白色大花瓣王櫻，每逢三月底至四月初開花，長田里道路兩側櫻花樹高大繁密，形成250米長的夢幻櫻花隧道；典農路則於期間限制車輛通行，讓旅客能走逛櫻花慶典。賞盡櫻花之美，可樂旅遊還結合加時里季節限定的鹿山路雙花季，櫻花、油菜花既鮮黃又粉嫩的繽紛色彩，交織成韓國最美麗100條公路之一。

汝矣島、石村湖和首爾林為首爾三大賞櫻名所，可樂旅遊「韓國櫻花戀」融合在地體驗，打造最接地氣的櫻花樹下野餐趣，帶旅客到傳統市場採買道地小吃，在櫻花遍佈的首爾林悠閒野餐。此外，旅客還能入住傳統火炕韓屋村，體驗百濟服飾及射箭。清明連假期間，推出江原航空直飛雪獄山，蒐羅各大明星打卡景點，到鬼怪拍攝地「鏡浦台」漫步環湖櫻花步道、朝聖偶像團體BTS粉絲必打卡的「江陵BTS海邊巴士站」，輕鬆拍出時尚大片，一趟旅行滿足追星及追櫻計劃。

清明時節櫻花漫舞，可樂旅遊預先部署豐富機位資源，不僅有連假限定的大韓航空商務艙來回、江原航空直飛雪獄山，更祭出濟州航空直飛大邱的賞櫻包機行程。除韓國外，也陸續推出日本北海道、東北、北陸、關西、九州、廣島四國，以及華盛頓櫻花節等賞櫻商品。