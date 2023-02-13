OZI在2023年一開春就有好成績，個人專輯《ADICA》 (After Dark,I Come Alive)正式問市，個人演唱會也將在3月4日於台北流行音樂中心登場，門票一開賣不到五分鐘就已售罄，讓他安心不少，「其實這一年我很焦慮、很迷惘，不斷地尋找自我，直到現在才有重生的感覺。」

OZI的《ADICA》演唱會將在3月4日於台北流行音樂中心登場，門票一開賣不到五分鐘就已售罄，讓他安心不少，佩戴雷達表慶祝台北101店全新開幕的旗艦級Captain Cook庫克船長鏤空限量表帥氣入鏡。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／FENDI提供）

才華洋溢的OZI於2017年出道，在網路發布首支單曲MV《天堂島》點擊率已直逼700萬，備受歌壇矚目，隔年推出個人《OZI: The Album》，當年就一口氣入圍金曲獎六個獎項，並一舉拿下最佳新人獎。成功來得太快，讓OZI一舉就直達創作事業的巔峰，反倒讓他焦慮不已，深怕萬一踏錯了一步，就會墜入萬丈深淵。

這幾年OZI創作能量不斷，但變得更加沉潛、不愛出門，為了釐清思索內心複雜的情緒，他更渴求獨處，希望與擁有更多與自己相處的時間，尤其是去年一整年，更是OZI黑暗的一年，有如人間消失了一般，「這些年我一直輸出能量，有點累了，去年一年我決定閉關休息，好好為自己充電。」

今年，OZI以重生之姿再度崛起，演唱會與專輯《ADICA》同步進行，距離他在2019年的個人首場演唱會《LOST IN PARADISE天堂中迷航》，足足相隔了4年。為此他在自己的後頸以刺青的方式刺上「ADICA 」幾個大字，記錄自己邁向人生的另一個階段。

今年OZI以重生之姿再度崛起，演唱會與專輯《ADICA》同步進行，距離上次演唱會已相隔4年，佩戴RADO庫克船長300米青銅Chronograph自動計時碼表。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／TOD’S提供）

為了宣傳演唱會與新專輯，OZI受邀進棚拍攝雷達表（RADO）時尚專題，在鏡頭前展現走出黑暗、彷若重生後的OZI，透露《ADICA》演唱會將會採行沉浸式的表演方式，他會走入觀眾席中與粉絲互動，也會融入舞蹈，還會彈吉他，「我會把我十八般武藝全都拿出來！」

雷達表Captain Cook庫克船長300米青銅Chronograph自動計時碼表，13萬5100元。（RADO提供）

雷達表慶祝台北101店全新開幕的旗艦級Captain Cook庫克船長鏤空限量表，14萬3300元。（RADO提供）

OZI佩戴雷達表慶祝台北101店全新開幕的旗艦級Captain Cook庫克船長鏤空限量表，是台北101旗艦店獨賣款，另一款則是Captain Cook庫克船長300米青銅Chronograph自動計時碼表，是喜歡收藏青銅表的表迷最愛。

雷達表Captain Cook庫克船長300米Chronography自動計時碼表，黑色表盤NATO織帶，11萬4400元。（RADO提供）