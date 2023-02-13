消費者不用到營業所，也能挑到新車。（ 和泰汽車提供）

TOYOTA總代理和泰汽車近年致力於提供客戶各項貼心線上服務，去年bZ4X上市即透過台灣車界首創的《TOYOTA智慧購》APP提供顧客體驗全新販賣模式。將於明（14日）開放全車系線上預選，讓消費者不用到營業所，也能挑到新車。

和泰汽車表示，新冠肺炎期間，即觀察到大多數顧客渴望有更完整的數位服務。《TOYOTA智慧購》APP除了能夠在線上預選車款外，還可以瀏覽車款資訊、查詢即時購車優惠、聯繫優秀雲端銷售顧問，也能線上預約賞車與試乘。目前《TOYOTA智慧購》APP累積突破12萬次下載數，深受顧客喜愛。

和泰汽車表示，顧客選定車款後，以和泰PAY支付新台幣2萬元預選金，即完成線上預選，後續銷售顧問也會主動聯繫顧客，邀約至營業所完成正式汽車買賣契約簽訂，加快整體購車流程，提升數位體驗。此外，在今年3月31日前下載《TOYOTA智慧購》APP，還有機會得到APPLE WATCH Series 8，詳情請利用相關網頁（https://www.toyota.com.tw/app/smart-GO/）下載APP，或洽TOYOTA營業所了解更多相關資訊。