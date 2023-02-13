柬埔寨總理洪森下令關閉柬埔寨最後的獨立新聞機構民主之聲（Voice of Democracy，簡稱VOD），稱該媒體機構言論中傷他和他的兒子，同時也傷害了國家。

VOD是一家以高棉語和英語出版新聞和廣播，且向來對洪森及其政府持批判態度。VOD上周三發表了一篇關於柬埔寨對土耳其地震援助的報導。 報導援引政府發言人 的談話，稱洪森推定的繼任者洪馬奈已經簽署了援助協議。洪馬奈是該國武裝部隊的聯合參謀長兼副司令，簽署這樣的協議似乎越權了。

洪森在臉書官方帳號發布一份聲明，VOD從當地時間周一（13）日上午10點開始，禁止再發布或廣播新聞。洪森聲稱，「我們只是關閉了VOD的廣播，但我們不會扣押它的資產」。他命令金邊警方「維持秩序」，並稱VOD的外國資助者應收回他們的錢，其員工應該找到新的工作。

「媒體評論試圖攻擊我和我的兒子洪馬奈」 ，洪森抨擊VOD損害了柬埔寨政府的「尊嚴和聲譽」，他命令柬政府取消該影片推播許可。

經營VOD的非政府組織柬埔寨獨立媒體中心致函洪森內閣，表示對可能造成的任何混亂表示抱歉，並解釋說VOD僅是引用了政府發言人的談話。 洪森表示，這種回應是不可接受的。