警方取下肇事的風箏線後帶回，同時調閱監視器釐清案情。（高市鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

江女為了不讓其他機車騎士受害，還好心的把風箏線纏繞在一旁的電線桿上，報警處理。（高市鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄江姓女子12日下午騎機車載著孩子從旗津返回市區，經過風車公園時突然遭一條風箏線「迎面攔截」，還好即時煞車化解危機。江女事後氣得在臉書發文，痛批玩風箏的人沒公德心、險些害命。警方獲報後已立即移除風箏線，同時調閱監視器釐清案情。

江女發文表示，昨天騎機車載著小孩沿旗津三路往市區方向行駛，經過風箏公園時，被一條風箏線勒住眼睛，還好載著孩子車速不快，緊急煞車後無大礙。

江女為了不讓其他機車騎士受害，還好心的把風箏線纏繞在一旁的電線桿上，報警處理。她強調，玩風箏的人要有公德心，不慎斷線也要負責任的處理，否則可能因此「要了人家的命」，經過的騎士「怎麼死的都不知道」。

警方獲報後立即聯繫觀光局及風車公園管理中心，並前往現場找尋線頭，果不其然，在江女報案地點的路樹上方找到2卷風箏線，現場立即用長工具勾下移除，避免再有民眾經過受害。

警方強調，後續將再調閱附近監視器畫面釐清，同時呼籲遊客放風箏時，務必將線頭確實收好，如果中途風箏斷線，也應該尋求協助，切勿放任不管，避免造成其他民眾的危險。