國民黨籍雲林縣議長沈宗隆、屏東縣議長周典論公開支持國民黨主席朱立倫出馬參選2024總統選舉，朱立倫則回應，會無私無我團結一致提出最好、最強的候選人。外傳朱立倫在等新北市長侯友宜表態，對此侯友宜今（13）日表示，大家不分你我，攜手好好做事，讓我們這塊土地永續、繁榮。

侯友宜說，身為在這塊土地成長的人，每個人都關心台灣的進步，相信這是大家共同的心願，所以面對國家的發展，每個人都可以同心齊力守護國家，也積極地讓國家會更好，所以大家不分你我，大家攜手面對，好好做事，讓這塊土地的人都能夠安全、永續跟繁榮。

媒體問侯友宜，是否覺得自己是朱立倫所說的「對的人」？侯友宜說，他工作了43年，只有一個心願，把握當下努力做好該盡的責任，大家一起面對所有的挑戰，只要同心，願意為國家多做事，絕對是一個好事，所以好好把事情做好，讓新北市能夠朝2030願景大幅邁進，這是大家齊心齊力能夠努力最主要的方向。

傳言國民黨內可望採協調式徵召，媒體問侯友宜是否認同？侯友宜重申，他在新北市有自己的角色與責任，還是要全力以赴，只要為國家、為社會能夠帶來和平安定，讓這塊土地都能夠永續，大家都可以攜手一起努力。