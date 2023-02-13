威力彩今（13日）晚開獎，頭獎上看5.7億元，小孟老師在臉書上分享今日財運超旺的3星座，分別是金牛座、獅子座、射手座，不但在工作上能如期完成任務且收穫良多，感情運有不錯表現，財運則易獲得意外之財。

另外，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖豬、生肖虎、生肖狗今日財運旺易中大獎，不但事業易獲得好表現，豐厚獎金入袋，在投資上也能得到一筆為數不小的進帳，可好好把握。

【中獎率高3星座】

▍金牛座

工作：如期完成工作。

感情：遇到心儀對象。

財運：股票族易獲利。

▍獅子座

工作：做事領悟力佳。

感情：收到愛情禮物。

財運：獲得意外之財。

▍射手座

工作：業務收穫良多。

感情：愛你而不寵愛。

財運：美好財運回流。

【中獎率高3生肖】

▍生肖豬

生肖豬財運超旺，在事業上不但因業績良好，受到老闆器重而獲得升職加薪的機會，在投資股票上近期容易獲利，甚至可賺取可觀的一筆意外之財，可好好把握。

▍生肖虎

生肖虎近期正、偏財運超級旺，無論去參加抽獎或百貨公司舉辦的摸彩，都容易中大獎，甚至在事業上不僅有空間發揮自身實力外，更能贏得老闆和同事的青睐，讓錢財不斷進口袋。

▍生肖狗

生肖狗近期運勢超旺，如今天想購買彩券將會得到不錯的表現，甚至隨便選號碼都容易中獎。另外在投資上，有機會獲得一筆為數不小的進帳，能在金錢上有更多空間可以利用，非常幸運。