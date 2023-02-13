「純白愛戀 一生一世」住房專案，可獲贈市價1200元的太平海純米吟釀1314一瓶、Westin專屬木升杯一對。(宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

豪華套房半開放式的空間，視野寬闊，木質傢俱呈現東方禪風建築風格，令人感到舒緩放鬆。(宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供)

每到情人節，整個2月都洋溢著甜蜜的粉紅泡泡。迎接浪漫情人月，位於宜蘭員山鄉的力麗威斯汀度假酒店，推出「純白愛戀一生一世」住房專案，共有2種房型可選，皆含一泊二食、免費泡湯，業者加碼送太平海純米吟釀1314一瓶、威斯汀專屬木升杯1對，專案供應至白色情人節。

「純白愛戀一生一世」住房專案，入住東方禪風建築風格的豪華套房一泊二食13400元起。專案內含入住豪華套房、「舞」日本料理主廚特製「花水木」情人晚間套餐二客、市價1200元的太平海純米吟釀1314一瓶、Westin專屬木升杯一對、翌日自助早餐二客。飯店內每間房都設有獨立溫泉湯池，情人們可盡情享受專屬於兩人的泡湯時光，入住期間也可免費使用休閒中心娛樂設施及露天風呂。

另一種房型為大使套房，一泊二食21900元起，專案內容與豪華套房無二致，差別在於房間升級。大使套房以現代化與白色系的裝潢為主，輔以自然的光源，採光良好；全套大理石的地面及壁面搭配整體空間設計，視野更寬闊；擺設歐式簡約設計傢俱與裝飾品，寬敞的客廳加上長沙發，帶給有情人們獨一無二的尊寵體驗。專案價格皆含稅金及服務費，平日住房適用。

宜蘭員山鄉的自然水源水質好，具有旗艦級特色，員山鄉因此有「水的故鄉」美名。台灣自來水公司的深溝淨水場就座落於員山鄉，金車集團也看準員山的好水質，將威士忌酒廠設在員山鄉深溝淨水場。

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