隨著近期ChatGPT的火爆， 以大模型、大數據，高算力為基礎的人工智慧內容自動生成技術（AIGC）被推上熱搜，進而打開市場對「算力」（Computing Power）需求的想像空間。北京社科院研究員王鵬也表示，「算力」正成為大陸經濟建設的新引擎，是數位元經濟發展的重要一環。而據統計測算，大陸目前有超過30個城市在建設或籌建智算中心，未來5年智慧算力規模年複合增長率將達52.3％。

在Uweb校長、中國移動通信聯合會元宇宙產業委執行主任于佳寧看來，一方面，「算力」是數位經濟中所有應用和服務的基礎和支撐，可加速電子資訊製造業等技術產業創新發展；另一方面，算力提升也可使企業和組織能夠更快、更有效地處理分析資料，進而提高生產力、降低成本、助推傳統產業數位化轉型升級的延伸性效益。

王鵬表示，算力基礎設施建設引領了新的產業方向，同時在「東數西算」背景下，相關設施建設正從大陸東部沿海地區向中西部地區擴展，實現全國數位經濟進一步均衡發展。

據國際數據公司IDC與浪潮資訊聯合發佈的《2022-2023中國人工智慧計算力發展評估報告》顯示，相較於2020年大陸135 EFLOPS（每秒浮點運算量）的算力總規模，2022年我國智慧算力規模近乎翻倍，達到268 EFLOPS，超過通用算力規模，預計未來5年大陸的智慧算力規模的年複合增長率將達52.3％。

但除地區算力資源不均衡問題外，目前大陸算力產業還面臨數據隱私和跨境資料流動等考驗。于佳寧認為，資料託管和資源租用的服務模式，帶來資料和使用者隱私保護等方面的問題。同時，數據大規模聚集和跨境流動，也有法律法規的適用性、資料的外泄和主控權等問題。