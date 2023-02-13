男星呂嘉興曾演出過多部鄉土劇，包括《新白娘子傳奇》、《戲說台灣》、《玫瑰瞳鈴眼》等，而他在演戲之餘，也經常研究投資方法，據悉他曾在短短一周內賺進39萬，且他還是個「包租公」，在台東有許多房產都在收租。

呂嘉興出道以來演出過多部戲劇，不過演藝事業因為收入相較不穩定，於是平時喜歡看書的他都會藉此鑽研投資，過去他透露，曾投資航空公司一周就進帳39萬，除此之外，他的好友同時也是知名賀歲片《大釣哥》與《大囍臨門》導演的黃朝亮也表示，他近日回到家鄉台東購入許多房產，當起包租公。

然而，即使在投資上相當成功的他，仍以拍戲為重，過去他在拍攝某檔電影期間，正逢他預計要到台中參加股東大會，他表示，雖然在該電影中的戲分不多、價碼也不高，他卻選擇放棄原有行程前去劇組幫忙。

事實上，呂嘉興是台東人，在高中時期是個風雲人物，不但是校刊社主編，也經常代表學校參加校外比賽更曾獲選「台東優秀青年」，此外，呂嘉興還是台東縣長饒慶鈴的同屆隔壁班同學。