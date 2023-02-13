2月14日就是西洋情人節，台中市政府警察局保安大隊長沈能成呼籲，情人節即將到來，年輕的情侶過節慶都講求儀式感，倘若是第一次見面的男女，約會地點要選擇明亮，最好是女性熟悉的場所，對於來源不明食物或飲料不要任意飲用，以防被不肖對象下藥，保安警察大隊警網也將加強查緝毒品力道。

保安大隊第一中隊長李承璽與小隊長陳峻玉等員警，日前執行22時至02時巡邏勤務，在北區太原路二段與梅川三段路口時，發現張嫌駕駛自小客車並涉嫌交通違規，遂予以攔查，在盤查過程中，發現張嫌神情緊張、説話口齒不清，進一步調查張為毒品人口，有毒品前科。

保大員警經張嫌同意搜索，在其車內隨身背包裡，查到99％毒品果汁包13包（內含三級毒品卡西酮類）、SLOTH毒品果汁包50包（三級毒品卡西酮類）、安非他命3包（內含二級毒品甲基安非他命）、梅錠40片（內含三級毒品卡西酮類），合計總重：378公克。

警偵詢張嫌時，張坦承持有及施用毒品，全案依違反毒品危害防制條例，移送台中地檢署偵辨並持續掌握向上溯源；保大警網於情人節前夕即查獲大量毒品，為滅絕青少年受毒害，將加強緝毒量能。

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