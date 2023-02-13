名人堂中鋒「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）將生涯得分王寶座交棒給詹姆斯（LeBron James）之後，看著公鹿隊後輩「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）同樣身為大個子球員，卻有完全不同的球風，賈霸表示他有點嫉妒字母哥可以這樣自由揮灑，因為當年的聯盟不興這麼做。

賈霸對美媒NBC說：「在我打球的那個年代，如果你是內線球員，搶到防守籃板球別想自己帶球到前場，阿提托康波則是一個人包辦了，我很不滿在我的年代無法享受這種樂趣。」早期的聯盟角色分工比較明確，中鋒或前鋒在後場會盡可能把球交給後衛處理，隨著比賽風格轉變，中鋒和前鋒也不再侷限於前場角色。

阿提托康波表示：「如果賈霸被允許自己帶球組織攻擊，像是製造單打或擋拆，他生涯可能拿到52000分，詹姆斯就得多打8年才能破紀錄了。」言下之意是賈霸若有機會嘗試現代的全能球風，詹姆斯也就不可能破他的紀錄。

賈霸生涯前6季在公鹿累積14211分，後面效力湖人14季累積到38387分。另一位傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）曾經「打破角色」拿下1次聯盟助攻王，現任公鹿總教練布登豪瑟（Mike Budenholzer）說他不確定聯盟的球風變革是從何時開始（聯盟1979–80球季引入三分球），但他相信賈霸有這個能力自己帶球，只是字母哥在布登豪瑟眼裡仍是獨一無二的球員。