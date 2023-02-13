美聯社報導，美國海軍和海軍陸戰隊正在南海舉行聯合演習，時機正值美中關係因中國大陸偵查氣球被擊落而緊張加劇之際。

美國駐日本的第七艦隊12日（當地時間）表示，美國海軍「尼米茲號」航母打擊群和海軍陸戰隊第13遠征部隊一直在南海進行「綜合遠征打擊力量行動」。其中，涉及艦艇、地面部隊和飛機的演習於11日舉行，但未詳細說明演習何時開始或是否結束。

報導指出，中國大陸宣稱幾乎對整個南海擁有主權，並強烈反對其他國家在這條每年運送5兆美元貨物的有爭議水道上開展軍事活動。與此相對，美國堅持認為必須維護航行和飛越自由，每年數次派遣軍艦駛過中國大陸在南沙群島設防嚴密的前哨基地，引發北京強烈抗議。

同時，菲律賓正面臨著中國大陸海警，和名義上是民用但實為政府支持的艦隊侵佔島嶼和漁業的問題。美國一直在加強與菲國的防務聯盟。

報導指出，美軍演習是事先安排好的，而演習正值中國大陸偵查氣球日前在美國南卡羅來納州海岸附近的美國領空被擊落，引發兩國外交爭端，加劇了華府和北京之間本已緊張的關係。

第七艦隊在新聞稿中表示，聯合行動在該地區建立了強大的存在，支持和平與穩定，並強調作為一支準備就緒的反應部隊，「我們支持廣泛的任務」，包括海軍陸戰隊登陸、人道主義救災，以及通過可見和現有的戰鬥力威懾潛在對手。