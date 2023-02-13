豐興今(2/13)日開出本周盤價，鋼筋和廢鋼同步調降每噸200元，其中廢鋼在連漲3周後，首度出現跌價，報每噸12400元，鋼筋也同步回跌，報每噸21000元，型鋼則反應原料成本上升，調漲800元，報每噸27600元；據了解，目前國內廢鋼價格與國際行情接近，故鋼廠無積極採購動作。