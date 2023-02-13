國際廢鋼部份則連2周持穩，美廢持續受到冬季效應影響，加上土耳其地震導致土國外購廢鋼停歇，而日本市場儘管關東標價格上漲，但短期漲幅，並已高過美國市場，故國際買方追漲空間趨緩。
國際原料行情部分，本周日本2H廢鋼持平，報每公噸435美元，美國貨櫃廢鋼平盤，報每公噸420美元，澳洲鐵礦砂則報每公噸125.75美元，跌近0.5%。(商品行情網)
豐興今(2/13)日開出本周盤價，鋼筋和廢鋼同步調降每噸200元，其中廢鋼在連漲3周後，首度出現跌價，報每噸12400元，鋼筋也同步回跌，報每噸21000元，型鋼則反應原料成本上升，調漲800元，報每噸27600元；據了解，目前國內廢鋼價格與國際行情接近，故鋼廠無積極採購動作。
國際廢鋼部份則連2周持穩，美廢持續受到冬季效應影響，加上土耳其地震導致土國外購廢鋼停歇，而日本市場儘管關東標價格上漲，但短期漲幅，並已高過美國市場，故國際買方追漲空間趨緩。
國際原料行情部分，本周日本2H廢鋼持平，報每公噸435美元，美國貨櫃廢鋼平盤，報每公噸420美元，澳洲鐵礦砂則報每公噸125.75美元，跌近0.5%。(商品行情網)
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