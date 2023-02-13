國際廢鋼部份則連2周持穩，美廢持續受到冬季效應影響，加上土耳其地震導致土國外購廢鋼停歇，而日本市場儘管關東標價格上漲，但短期漲幅，並已高過美國市場，故國際買方追漲空間趨緩。

國際原料行情部分，本周日本2H廢鋼持平，報每公噸435美元，美國貨櫃廢鋼平盤，報每公噸420美元，澳洲鐵礦砂則報每公噸125.75美元，跌近0.5%。(商品行情網)

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