好市多不時推出特價商品，一名男網友表示，現在好市多特價商品總是沒貨，以前特價品貨源充足讓大家搬到手軟，抱怨好市多逐漸「在地化」，貼文引發網友熱烈討論，還有資深會員說，以前好市多有「貨到優先購物憑單」服務，買不到特價品可向服務台索取單據，下回進貨時可以優惠價買進，但這項服務也已消失。

原PO昨（12）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，好市多現在只要某商品特價，就會開始缺貨，過去特價品都堆得滿坑滿谷，讓大家搬到手軟，現在想搶貨還搶不到，感嘆好市多在地化了。

原PO上傳一張好市多官網的截圖顯示，他想買的歌蒂梵心型巧克力顯示缺貨中，他連2天到汐止店也買不到。

貼文引起網友共鳴，「飢餓行銷，這招用10年用不膩」、「好市多日常」、「正常啦！現在好市多缺貨算正常，不然就是A店有貨、B店缺貨，跟以前差很多」、「上次去賣場要買商品，結果現場沒有，網路上有，覺得很煩！網路比較貴就算了，還要湊到3樣才能出貨」。

另外也有人說，二等公民就是如此，美國是有「貨到優先購物憑單」（Rain check）的服務，遇到DM上特價卻沒貨的商品，可到服務台索取「貨到優先購物憑單」，待下次進貨就可以用優惠期間的價格購入；此話釣出一位資深會員回應，「台灣早期的好市多也是有這項服務，若特價商品沒貨，櫃台會給一張證明，等到有貨時可憑證以特價買進，可惜現在再也看不到了。」