東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，以上五個縣市都是房價基期相對較低的區域，又有重大建設加持，是近年來各大建商和購屋民眾的必爭之地，新推案絡繹不絕，進而導致新成屋交易佔比較高。

葉沛堯指出，目前苗栗、嘉義、雲林的新推案開價普遍落在2字頭，中古屋則在1字頭，而台南、桃園新成屋開價普遍落在3字頭以上，中古屋則在2字頭上下，以上五個區域的中古屋、新成屋價差相較於其他縣市而言並不算顯著，因此當地民眾對新成屋的接受度自然較高。尤其最近幾年在各類科技題材、建設題材、新興重劃區的建設下，以上五縣市的房市前景也有了相當可觀的能見度，吸引了大量建商爭先插旗，超前部署，隨著新推案數量的增加，新成屋交易佔比自然也會相對更高。

對於新成屋交易佔比居冠的苗栗縣，東森房屋頭份尚順加盟店店東游淨淳表示，苗栗的新建案主要集中在頭份、竹南、苗栗市等地，苗栗緊鄰新竹，但是房價卻比新竹低了許多，用在竹北、新竹東區購買中古屋的價格就能在苗栗買到屋況更好、空間更大的新成屋，苗栗房價CP值之高可見一斑，尤其最近幾年在科技題材、台積電等房市話題的帶動下，苗栗房市交易量能極速上升，除了在地居民外，近年來也有愈來愈多的外來人口會到苗栗買房置產，用通勤時間換取居住品質。