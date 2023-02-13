南投下個月將進行立委補選，國民黨南投縣議員游顥日前指出，有綠網軍竄改他的臉書封面照，製作「拒投林明溱」圖卡在群組散布，游顥團隊已提告。國民黨今開記者會強調，散播者這數月的留言紀錄早已露餡是蔡培慧陣營人士，相關ip紀錄都已下載存證，可讓司法檢調證明，籲蔡陣營說明並道歉。

游顥在記者會上透過錄影指出，他全力支持、輔選林明溱。變造圖卡移花接木，想要挑撥國民黨的內部團結，絕不會是藍營所為，他堅決提告捍衛清白，也希望揪出幕後影舞者。游顥也奉勸蔡培慧陣營，把心思花在如何去思考南投人有利的政見，不要一天到晚想如何攻擊、抹黑，南投人不吃這一套。

國民黨副發言人呂謦煒指出，該變造圖卡，竄改者早已被鎖定，該人士這數月的留言紀錄早已露餡是蔡培慧陣營人士，相關ip紀錄都已下載存證，相信可讓司法檢調證明，該人士若不道歉，將和林明溱競選團隊接續提告意圖使人不當選。

呂謦煒指出，去年縣長選舉時，南投街頭出現「黑道治縣你甘願嗎」布條，之後蔡培慧競選團隊承認是支持他們的青年軍所為。曾經使用抹黑手段選縣長的蔡培慧，這次疑似又被抓到有該陣營網軍假造圖卡，請蔡培慧陣營正面回應，敢不敢說絕對不是你們自家人所為？還是稍後又要承認「是自己的青年軍」？南投人都在看，全台灣也都在看。

國民黨文傳會副主委林家興也指出，蔡培慧昔日號稱「心中只有民意，沒有黨意」，原本號稱以社運、農運、勞工守護者的身份進入國會，卻在勞基法修正案的爭議中，遭到學生批評是聽黨意的砍假立委，從「社運先鋒」變成「黨意立委」、「砍假立委」。