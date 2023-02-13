大陸女星朱珠過去曾連續8年入選「全球百大最美臉孔」，還以東方美人外型勇闖好萊塢，被外界譽為「大陸第一美」，其實朱珠的家世背景相當好，就算與劉德華曾有過節，不但沒被封殺，名聲與資源反而越來越好，甚至紅到國外，她的神祕背景也全曝光。

朱珠出生於軍人世家，爺爺朱虛之是開國少將，參加過兩萬五千里長征，並參與組建了中國地空導彈部隊，父親朱漢斌更是新大陸冰淇淋的創始人，身家上億，母親則在國家圖書館上班，學識淵博，可看出朱珠是紅三代+富二代的典型代表，自小集萬千寵愛於一身。

有著良好家世背景的朱珠27歲時，突然有了要演戲的想法後，有好幾個知名大陸經紀公司主動找到她簽約，朱珠看不上全拒絕了，而後火速與美國創新精英文化經紀公司簽了約，這家公司不但簽了像湯姆·克魯斯、瑪丹娜、小賈斯汀等巨星，都是它旗下的藝人。

出入演藝圈的朱珠，就得到和劉德華、鞏俐合作愛情電影《我知女人心》的機會，當時的她是新人，還不懂站位，所以拍攝過程中，直接擋住了劉天王的鏡頭，這讓劉天王很不悅，接連擺手示意，要她讓開。不過朱珠卻紋絲不動，讓劉德華不得不放出狠話：「小姑娘，你有膽哈，擋我男主角的鏡頭！」朱珠這才意識到自己犯了很基本的錯。

而朱珠毫髮無傷的原因，有可能是因為她當時正在跟尤文圖斯俱樂部的老闆拉波·埃爾坎談戀愛，他是意大利菲亞特(FIAT)家族的繼承人，法拉利就是他家公司旗下的，其俱樂部簽下過C羅。兩人曾被拍到在看球賽時，熱烈激吻對方，然而沒有等到公布戀情的消息，5個月後，豪門公子哥就被拍到劈腿，與一位億萬名媛當街熱吻。有媒體取笑她嫁豪門失敗，但以朱珠的背景來說自己就是豪門。

雖然外界認為朱珠的成功是來自於家庭的幫助，但她曾透露自己很少依賴家庭的幫助，坦言「其實有時候可以讓家裡人幫我一下或怎樣，但是我又是一個比較驕傲的人，不是說平時的那種驕傲，就是我覺得，我自己再加把勁，我就可以獨立完成這件事情，得到這個機會。」