第三屆中國人口與發展論壇11日在北京舉行。調查顯示，當前大陸正經歷人口與家庭的雙重變遷，低生育率和家庭小型化趨勢明顯。其中女性終身無孩率快速上升，從2015年的6.1％上升到2020年接近10％，且做為目前生育主要年齡段的「90後」與「00後」，統計2021年的平均打算生育子女數僅為1.54個和1.48個。

而大陸適齡人口初婚年齡也不斷推遲，女性平均初婚年齡從1980年代的22歲持續上升至2020年的26.3歲，初育年齡也推遲到27.2歲。

中國計生協黨組書記、常務副會長王培安表示，中國人口與發展研究中心於2021年的調查顯示，35歲以下女性只有不到70％的人認為「有孩子的人生才完整」。在大陸生育保障水準還很低的情況下，如果沒有婚育觀念引導，生育水準的提升將異常艱難。

王培安建議，充分發揮新型婚育文化的引領作用，提倡適齡婚育、優生優育，鼓勵夫妻共擔育兒責任。落實年休假制度，逐步調整縮短工作時間，推行彈性工作制，給家庭生活和休閒旅遊更多支持，並大力發展家政、養老、托幼托育產業。