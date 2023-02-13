弘光科大醫工系辦智慧醫療器材探索營，助理教授常閎智(中)與學員合影。（弘光科大提供）

弘光科大醫工系辦智慧醫療器材探索營，副教授賴忠裕(左)以血氧等防疫物品議題教學生。（弘光科大提供）

疫情逐漸解封！弘光科大為讓高中生認識各項專業技能，同時發覺自我興趣，寒假期間各系陸續舉辦特色營隊。生物醫學工程系因應社會脈動，將在112學年度更名為醫療器材發展與應用系，寒假期間舉辦「智慧醫療器材探索營」，讓高中生體驗並了解疫情期間常用到的醫療器材研發與操作原理。

醫工系主任陳信介說，疫情嚴峻時候，血氧機、體溫貼片量測、醫療器材的滅菌等，每一個環節皆相當重要，不少人每天透過穿戴式的智慧裝置量測血氧，了解身體健康情形；這些器材設計與應用都是系上教學的重點特色與未來發展，特利用寒假，為龍津、清水高中學生舉辦智慧醫療器材探索營冬令營。

陳信介指出，活動規畫主題性體驗，讓高中生了解醫療器材的功能，以及疫情期間一定要用到的醫療器材。副教授賴忠裕以血氧、體溫貼片、微循環血壓計、心電圖等議題，設計教案讓高中生了解醫材與生活中的關聯性。助理教授常閎智用「三維列印與快速模具應用」，讓高中生了解斷層掃描與模具製作等知識。

弘光陳郁琪老師向高中生介紹，醫工系主要是扮演臨床與科技橋接的角色。她透過增廣實境技術，導入解剖生理的原理解說，以系上最新的數位解剖台讓學生體驗操作，一窺人體的奧妙，參加的學生透過先進的科技設備，迅速了解人體的器官分布，有助於增添智慧醫療器材設計的概念。

常閎智向高中生介紹「逆向工程」，雖這名詞對高中生來說有點生硬，不過，他一提到3D掃描、電腦斷層掃描影像，學員馬上便豁然開朗，尤其用3D列印介紹模具；指導學員體驗模具製作，課堂上擺放一個骷顱人體模型，用來示範3D列印操作，活動後學員紛紛與骷顱人體合影，直呼：「醫療器材超酷超有趣！」

劉姓學生表示，他對生物醫學工程系很陌生，但是經過活動後，發現沒有那麼難懂，因為很多器材都與生活息息相關，「參加活動加深對醫療器材的認識，聽老師仔細解說，我覺得很酷」。陳姓同學說，一開始覺得醫工系很難，上課後發現這領域有很大發展潛力，3年疫情肆虐，相關領域未來會更先進、需求更大。