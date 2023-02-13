肯德基人氣超值「雞」勵套餐再添新品，將於2月14日起推出全新「美式煙燻咔脆雞堡」，標榜使用酥脆多汁的原塊雞肉、加上道地經典的美式南方風味煙燻醬，搭配超濃起司，多層次口感讓人欲罷不能，單點99元，搭配小杯可樂的「美式煙燻咔脆雞堡雞勵餐」為109元，用美味激勵生活。

肯德基全新「美式煙燻咔脆雞堡」，豪邁使用原塊雞肉加經典美式煙燻醬，讓客人大口滿足。「超值雞勵套餐」持續用更多樣的美味激勵精打細算的省錢一族， 包含熱賣商品「八塊上校雞塊」雞勵餐、「花生起司雞柳捲」雞勵餐、起司控不能錯過的「原味起司燻雞捲」雞勵餐、還有炸雞控熱愛的「咔啦酥脆」雞勵餐，是小資族的「雞」推美食！而面對學生們返校開學的日子即將到來，肯德基更加碼推出多款優惠，將於2月14日至2月28日限時兩周開賣，不論是人氣爆款、炸雞蛋撻通通有，最低下殺42折，趕緊準備手刀下單！

肯德基全新「美式煙燻咔脆雞堡」，酥脆多汁原塊雞肉與經典道地美式煙燻醬銷魂共舞肯德基在追求提供方便、快速與美味餐點的同時，更不忘持續為精打細算一族推出多款超值雞勵套餐，不只超值，還提供了豐富多樣的餐點選擇。全新「美式煙燻咔脆雞堡」將於2月14日重磅登場，以酥炸咔滋不辣的原塊雞肉，搭配道地經典的美式南方風味煙燻醬，結合經典柔滑的香濃起司片與新鮮牛番茄，大口咬下的豪爽口感，瞬間感受道地的美式風味在舌尖蔓延，煙燻滋味結合酥脆口感、香氣四溢的飽足風味讓人回味無窮，品嘗道地的煙燻經典美味 ，為饕客帶來味蕾的新感受。

肯德基從2月14日至2月28日加碼推出多款限時優惠，再次集結多款人氣商品，包括：「40492」咔啦雞腿堡x1＋美式煙燻咔脆雞堡x1＋4塊上校雞塊x1＋原味蛋撻x1＋無糖茉莉綠茶（小）x2 、「40493」咔啦脆雞x2＋美式煙燻咔脆雞堡x1＋原味蛋撻x2＋無糖茉莉綠茶（小）x2；還有新品「美式煙燻咔脆雞堡」、上校雞塊、與人氣限定款濃醇金燦可可蛋撻通通在內。

2月7日至2月28日歡慶「粉紅泡泡月」，活動期間登入「PK 雙饗卡」APP還可享三重好禮，天天抽優惠100％中獎率：第一重「天天抽」，PK APP每日可抽優惠券、第二重「首玩抽」，首次參與遊戲有機會抽Dior香氛迷你蠟燭、Marshall藍芽喇叭及老爺住宿券等大獎、第三重「轉送抽」，成功轉送新客優惠券，兩人均有機會抽PK點數100點。