土耳其南部接壤敘利亞的地區6日發生規模7.8強震，迄今已逾3萬人喪生，台灣特搜隊第一時間就出發前往救災，現已完成任務並將於14日搭長榮包機返台，賑災基金會透過國內非營利組織募集了17.6噸救難物資，透過13日出發的長榮包機送交土耳其政府使用，返程將載回台灣特搜隊。（陳麒全攝）

土耳其南部接壤敘利亞的地區6日發生規模7.8強震，迄今已逾3萬人喪生，台灣特搜隊第一時間就出發前往救災，現已完成任務並將於14日搭長榮包機返台，賑災基金會透過國內非營利組織募集了17.6噸救難物資，透過13日出發的長榮包機送交土耳其政府使用，返程將載回台灣特搜隊。（陳麒全攝）

土耳其南部接壤敘利亞的地區6日發生規模7.8強震，迄今已逾3萬人喪生，台灣特搜隊第一時間就出發前往救災，現已完成任務並將於14日搭長榮包機返台，賑災基金會透過國內非營利組織募集了17.6噸救難物資，透過13日出發的長榮包機送交土耳其政府使用，返程將載回台灣特搜隊。（陳麒全攝）

土耳其南部接壤敘利亞的地區6日發生規模7.8強震，迄今已逾3萬人喪生，台灣特搜隊第一時間就出發前往救災，現已完成任務並將於14日搭長榮包機返台，賑災基金會透過國內非營利組織募集了17.6噸救難物資，透過13日出發的長榮包機送交土耳其政府使用，返程將載回台灣特搜隊。

土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）與夫人特別到桃園國際機場代表土國接受物資捐贈，他表示，非常感謝台灣各界給予的支持，並捐贈物資，現場看到的只是其中一小部分，長榮航空的包機已經滿艙，透過長榮航空與賑災基金會協助募集的物資將送往土耳其，非常感謝大家。

財團法人賑災基金會執行長吳欣隆接受表示，台灣在7日就有包機將90名特搜隊員及2隻搜救犬等送到伊斯坦堡協助救災，目前已確定長榮航空包機將於土耳其時間14日晚間10時30分載送搜救隊員返台，班機預計於台灣時間15日抵達桃園國際機場。

吳欣隆說，由於這次的包機去程是空機，10日就找來台灣NGO團體，詢問是否能募集物資利用空機一併送去，獲得台灣海外援助發展聯盟、中華民國紅十字會、佛教慈濟基金會、法鼓山慈善基金會、基督教芥菜種會於11日募集了共17.6噸的物資，將透過長榮包機運送，交給土耳其政府救災使用。

吳欣隆強調，這次馳援土耳其海外人道救援救災行動，是台灣第一次採用專案包機模式進行，除了是特搜隊單一次最大量運載人力裝備出勤，也是第一次在公私協力下迅速集結物資直送海外，除展現國人豐沛的愛心之餘，也為迅速動員的組織實力留下見證。