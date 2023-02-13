蘭嶼中學僅剩1名廚工，校方發布緊急通知請家長幫忙找人。（翻攝畫面）

開學日台東縣蘭嶼中學因僅剩1名廚工，實在忙不過來，校方緊急通知家長，請求協助找廚工，也歡迎家長應徵，月薪最高可到3萬多元；在人力捉襟見肘情況下，目前由教職員輪值協助準備午餐食材，今天上午就連校長連紋乾也進廚房幫忙切菜、洗菜，以解燃眉之急。

蘭嶼中學廚房內，包括校長連紋乾及4位教職員9點多就進到廚房幫忙主廚切菜、煮菜，為的就是不要讓校內124位國、高中生一開學中午就餓肚子。

連紋乾表示，該校原有2位廚工為學生準備早、午餐及住宿生的晚餐，去年10月中旬1名廚工離職後，僅剩1名實在忙不過來，當時也發動教職員幫忙，所幸，後來有位學生家長短期協助，不過這位家長也在開學前離職， 因此採取緊急因應措施，由教職員輪值幫忙處理早、午餐。

連紋乾指出，該校尚有50多位住宿生部分需要供應晚餐，將由校方代訂便當，扣除補助款後，增加的費用由住宿生家長負擔，若經濟困難者，學校將協助解決，也有愛心團體表達若有學生繳不出餐費，可以提供協助。

蘭嶼中學也發出緊急通知，請家長幫忙找伙食工作人員1名，每日工作8小時，時薪176元，若1個月工作天22天，可領到3萬0976元。