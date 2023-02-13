這叫做愛心？一名女作家日前與友人吃火鍋卻吃不完，於是兩人將食材都丟下鍋煮，打包後拿去火車站附近送給遊民，還發文說自己做一件善事，讓作家謝知橋看了怒轟這才不叫善意，有誰拿到一袋廚餘會高興，「拜託不要把廚餘拿給遊民還沾沾自喜。」

謝知橋昨天深夜在臉書指出，看到一位女作家發文，分享她跟朋友去火鍋店吃不完，把全部的料煮一煮，外帶後放在一名熟睡的遊民旁邊，認為遊民應該會很開心。這女作家的離譜行徑讓他看傻眼，寫道「姑且不論吃過的火鍋就是廚餘，在這種天氣下，她真的以為遊民醒來之後吃到的是熱騰騰的火鍋嗎？遊民醒來之後看到的是身邊的一袋噁心的油水欸。」

謝知橋表示，拜託這名女作家不要把廚餘拿給遊民還沾沾自喜，因為這只是在亂丟垃圾；所謂的做愛心，應該是每次給予幫助之前，先設身處地思考一下，「如果是自己，會想要收到這樣的幫助嗎？」如果自己收到後會感到開心，那才叫做善意，否則就只是高高在上的施捨而已。

作家謝知橋怒轟送廚餘給遊民才不叫善意。(翻攝自謝知橋FB)

文PO出後，不少網友也紛紛回應：「好噁，自以為的愛心，其實充滿惡毒的岐視，自認為的優越感」、「真恐怖，裡面不知道混了多少口水...」、「把人當廚餘回收桶嗎」，還有人直言「拜託沒有心，就不要隨便去打擾街友，還要寫出來賺流量」。