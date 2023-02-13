為杜絕「文具刺客」亂象，大陸各地都在出招規範。北京市市場監管局發布規範文具銷售價格行為十問十答以及相關規定，要求維護北京市文具銷售市場價格秩序，要業者加強價格自律。

大陸「千龍網」報導，近年來伴隨著大陸國民消費水準的升級，不少行業出現供需錯位現象，「熟悉的商品，陌生價格」成為熱議話題，如文具、雪糕等在內的日常消費品，均引發天價爭議。

報導稱，走訪文具店、超商，發現部分文具店內文具盲盒、文具福袋、減壓筆、運勢抽籤橡皮等各種文具令人眼花繚亂，不少文具從外觀上看更像是玩具，價格也不便宜。讓家長「受傷」的「文具刺客」又有露頭。

而近日，為維護北京市文具銷售市場價格秩序，北京市市場監管局發布規範文具銷售價格行為十問十答，提示全市文具銷售經營者嚴格遵守《中華人民共和國價格法》《明碼標價和禁止價格欺詐規定》等規定，依法合規經營、誠信經營、公平競爭，加強價格自律，自覺規範價格行為。

根據零售平台美團的資料，2月以來，大陸國內文具店的即時零售訂單環比增長60.3％，平台上各類平價文具的銷量大幅攀升，占比均超過各類文具單品銷量的60％以上，以中性筆為例，銷量環比增長62.7％，售價在2元（人民幣，下同）及以下的單品銷量占比達72％。

在廣西南寧經營文具店的李女士則認為，現在一些文具品牌們也都在走高端化路線，孩子家長們也都不吝嗇為孩子的學習多投入一點，但我相信平價文具始終是消費者的主流選擇。「文具刺客們雖然一時受熱捧，但不會長久，文具消費還是會回歸到理性的價格。」

此外，中國教育研究院研究員儲朝暉表示，購買文具類開學禮物須慎重，它們有些形似玩具，對日常學習並無幫助，反倒容易分散孩子的注意力，引發相互攀比，形成錯誤的價值觀。家長送開學禮物的初衷是鼓勵孩子努力學習，如果孩子把精力放在把玩文具上，就本末倒置、得不償失了。