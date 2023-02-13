奧迪車誇張併排遭檢舉車主嗆「罰款2400而已」，警方說話了。（社會事新聞影音）

10日晚間在中清路一段一家遊戲機店前一台奧迪車違規併排導致車流受阻，經過騎士按鳴喇叭示警，未料車主自店內出來，先要求騎士刪除錄影畫面，一度低聲道歉要移車，但聽聞騎士要報警、等著收罰單吧，奧迪車主竟回答「沒關係，2400而已，我開這種車。」對此，台中市第二分局表示已接獲檢舉，將依法開罰。

在網路社群「社會事新聞影音」有民眾將行車紀錄器影像上傳，影片顯示於2月10日18時41分，一輛黑色奧迪車在北區中清路一段760號前併排停車，導致車流受阻，一名機車騎士行經該處按鳴喇叭示意，奧迪車主中年男子從店內走出，要求機車騎士刪除錄影畫面，溝通過程中他一度服軟要道歉移車，但聽到騎士說要報警、等開罰單，未料他竟回對方「2400而已，我開這種車。」逕自未移車又走到店內。

奧迪車誇張併排遭檢舉車主嗆「罰款2400而已」，警方說話了。（警方提供）

台中市第二分局文正派出所副所長林文新表示，該案雙方當事人當下並未向警方報案，自網路影像初步了解，黑色自小客車疑有併排停車之違規行為。依據道路交通管理處罰條例之規定，併排停車可分為「臨時停車」與「停車」，按第55條第1項第4款和第56條第2項，分別可處汽車駕駛人新台幣3百至6百元罰鍰或2千4百元罰鍰。

林文新坦言在2月11日已接獲本件交通違規檢舉案，後續將檢視影像內容，依法開罰。第二分局分局長楊川表示，違規停車不僅危害交通秩序及安全、影響車流順暢及用路人路權，更常衍生交通事故，呼籲駕駛人切勿貪圖一時方便，隨意停車，否則遭開罰荷包失血事小，影響其他用路人生命安全事大，不可不慎！